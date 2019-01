JUVENTUS PJACA PARMA / Non solo il Genoa. Occhio ad un possibile inserimento del Parma per Marko Pjaca, già sondato nelle scorse settimane dal club emiliano.

Il Dsdopo aver incontratonel quartier generale dellaa Milano - in cui si è discusso anche di- ha visto l'agente dell'attaccante croato, con i due che hanno lasciato insieme l'hotel Bulgari come raccolto da Calciomercato.it. Sono ore calde per il futuro di Pjaca, con la Juve che spinge per il cambio di maglia dopo la finora deludente stagione del giocatore alla Fiorentina.