Calciomercato Napoli, si attende la 'follia' per Allan: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI PASG ALLAN / Prosegue la trattativa tra Napoli e PSG per il trasferimento di Allan. Forti della volontà del calciatore, che a Parigi percepirebbe un ingaggio da circa 6 milioni di euro più bonus a stagione (ad oggi ne guadagna 2,5 milioni), i francesi hanno fatto un nuovo rilancio alla società partenopea: formula da decifrare ma proposta che raggiunge quota 100 milioni coinvolgendo anche importanti sponsorizzazioni di marchi vicini al fondo sovrano del Qatar.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

, però, attende l'ultima 'follia' dei parigini, che dovrebbero spingersi fino a 120 milioni di euro per trovare il sì del presidente. Più vicina, invece, la cessione di Rog al Siviglia : ilvorrebbe cederlo in prestito secco o, al massimo, con un diritto di riscatto elevatissimo (superiore ai 30 milioni di euro), mentre gli spagnoli spingono per un diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni; novità importanti si attendono nei prossimi giorni. Infine, in entrata, con l'eventuale addio di partirebbe l'assalto decisivo a Fornals del Villarreal , 'tuttocampista' classe 1996 che ha già dato la sua disponibilità a vestire d’azzurro.