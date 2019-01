CALCIOMERCATO NAPOLI FORNALS / Napoli-Fornals tutto fatto come dicono in Spagna? Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club azzurro è molto interessato al centrocampista spagnolo e ha già chiesto informazioni al Villarreal per il suo cartellino. Al momento, però, non ha presentato nessuna offerta ufficiale.

Il suo eventuale arrivo potrebbe essere legato alla partenza didestinazione. La doppia operazione, peraltro, consentirebbe adi tornare a giocare in mezzo al campo, con Fornals nel ruolo di esterno nel 4-4-2 targato Ancelotti. Va detto che per il classe '96, in scadenza di contratto nele con unarisolutiva da 30 milioni, il Villarreal accetterebbe anche sui 20 milioni di euro, una cifra che gli permetterebbe di rinforzare la rosa in ottica salvezza (attualmente è penultimo nella Liga) con almeno due elementi.

Mirko Calemme / Ciro Troise

