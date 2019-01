JUVENTUS CHIEVO SORRENTINO / Non è bastata al Chievo la prodezza di Stefano Sorrentino sul rigore di CristianoRonaldo per evitare la sconfitta in casa della capolista Juventus. Il portiere clivense ha parlato in zona mista al termine del match: "Il rigore su Ronaldo? Anche all’andata non ha segnato, però malgrado tutto questo abbiamo fatto zero punti in due partite. L’età è solo sulla carta d’identità, la testa è il motore di tutto. Finché il Chievo me ne darà la possibilità io cercherò di dare il meglio, anche perché potrebbe essere una delle ultime stagioni per me.

? Possono arrivare tutti i portieri che vogliono, deciderà l'allenatore cosa fare. Io non vado da nessuna parte: ho iniziato qui la stagione, sono un giocatore importante per il Chievo e resterò qui fino al termine del campionato qualsiasi sia la decisione della società e del tecnico. C’è stata qualche richiesta, però rimango qua al Chievo".

Sorrentino ha così avvertito Brazao, portiere che arriverà a Verona via Inter, come raccontato da Calciomercato.it in questi giorni

