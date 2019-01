CALCIOMERCATO JUVENTUS DARMIAN INTER / Darmian alla Juventus, affare in dirittura d'arrivo con la cessione di Spinazzola al Bolognacome ultimo tassello per far arrivare l'operazione al traguardo. Le cose però potrebbero anche complicarsi a causa del rilancio dell'Inter: i nerazzurri sono da tempo sulle tracce del terzino in uscita dal Manchester United e, dopo lo sprint bianconero, starebbero provando a inserirsi nella trattativa.

Così al Manchester United avrebbero prospettato la stessa operazione per un costo complessivo di 10-12 milioni di euro, rilanciando però sul fronte dell'ingaggio del calciatore: come riferisce 'sportmediaset.it', se lasi è spinta ad offrire 3,5 milioni di euro l'anno a, i nerazzurri avrebbero fatto una proposta migliorativa di circa 3,8 milioni di euro.

Un inserimento che lascia pensare alla volontà di non riscattare Vrsaljko (circa 17,5 milioni di euro) ma anche il tentativo di contrastare i bianconeri dopo che Paratici aveva mosso dei passi per Modric, da mesi obiettivo principale dell'Inter.

