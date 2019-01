NAPOLI LAZIO DE LAURENTIIS / Vittoria importante del Napoli contro la Lazio.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al termine del match il numero uno del club,, è intervenuto in conferenza stampa, parlando ai giornalisti presenti, tra i quali quelli di Calciomercato.it : "Abbiamo fatto una bella partita dimostrando che nonostante le assenze importanti la squadra sa giocare in maniera straordinaria. Abbiamo preso tanti pali e costruito tanto. Voglio ringraziare un napoletano doc come il professor Sandulli (alla Corte d'Appello ha bocciato il ricorso su Koulibaly, ndr.), al quale dedichiamo questa partita"