MILAN GENOA GATTUSO CONFERENZA/ Le parole live di Gennaro Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Milan: "Suso? Domani vediamo, sente ancora un po' di fastidio. Conti invece può darci tanto ma non credo abbia ancora i 90 minuti nelle gambe".

Sulla Supercoppa: "Ho sbagliato, ero molto arrabbiato e dovevo essere più tranquillo e ragionare di più.

Contestavo solo il fatto che, avendo a disposizione uno strumento come il VAR, si può usare, è lì, non costa nulla".

Per le ultime notizie sul calciomercato del Milan---> clicca qui!

Sulle voci di mercato e l'imminente partenza di Gonzalo Higuain: "Oggi è stato uno degli allenamenti peggiori della mia gestione. Queste voci non fanno bene all'ambiente. Al momento non c'è nulla di ufficiale ma perdiamo un giocatore importante. Il rispetto con Gonzalo resta perchè anche io sono stato calciatore e so cosa vuol dire. Piatek? Se sarà ufficiale vi parlerò delle sue caratteristiche".

Sul Genoa: "Domani avremo delle assenze importanti, siamo preoccupati. Loro corrono tanto e la nostra classifica ci deve far stare sempre concentrati e attenti in ogni occasione. Dobbiamo restare con la testa dentro la partita".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui