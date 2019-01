Calciomercato Napoli, colpo da 30 milioni: beffa all'Inter?

CALCIOMERCATO NAPOLI INTER DE PAUL / Non solo l'Inter su Rodrigo de Paul. In vista della prossima estate, riporta 'Tuttosport', anche il Napoli sta pensando di tentare il colpaccio dall'Udinese.

Forte degli ottimi rapporti con la famigliapotrebbe quindi tentare di superare i nerazzurri nella corsa al giocatore, valutato almeno 30 milioni di euro dalla società friulana. De Paul è stato inserito in cima alla lista dei nerazzurri come eventuale sostituto di Ivan, che la prossima estate potrebbe decidere di cambiare maglia. Classe 1994, in questa stagione l'argentino ha realizzato 6 gol e 3 assist in 19 presenze stagionali.