Calciomercato Marsiglia, dalla Cina fanno sul serio per Payet

CALCIOMERCATO MARSIGLIA PAYET / Tornano le sirene cinesi per Dimitri Payet: è lo Shanghay SIPG ad aver bussato alla porta del Marsiglia per chiedere il 31enne trequartista francese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Lo riferisce 'Sky Sports', secondo cui il club cinese avrebbe offerto al calciatore un ingaggio doppio rispetto a quello percepito attualmente in Ligue 1. Ilnon vive attualmente un buon momento con il nono posto in classifica e la posizione ditraballante: Payet finora ha giocato 25 partite in stagione realizzando anche 6 gol.