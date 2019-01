CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI TRINCAO / Francisco Trincao è da tempo nel mirino della Juventus: classe 1999, attaccante, di proprietà del Braga, ha fatto parlare di sé la scorsa estate mettendosi in mostra nell'Europeo Under 19 dove ha battuto in finale l'Italia con il suo Portogallo.

La trattativa con i bianconeri non è al momento decollata e così, riferisce 'Sky', il suo agente, Jorge, ha offerto il giovane calcitore anche al Napoli: la società azzurra non è attualmente intenzionata a realizzare un investimento importante per Trincao. Il Braga valuta il 20enne almeno quindici milioni di euro, una cifra che ha raffreddato anche l'interesse della Juventus e ha stoppato sul nascere l'ipotesi