Calciomercato Roma, doppio ostacolo per Miranda

CALCIOMERCATO ROMA MIRANDA / Roma, doppio ostacolo per Miranda. Difficilmente il difensore brasiliano vestirà giallorosso, nelle prossime settimane.

Due gli ostacoli: l'alto stipendio (3 milioni di euro) e le richieste dei nerazzurri, che per rinunciare al centrale chiedono almeno 3-4 milioni di euro. La volontà del 34enne, nel mirino del, tuttavia non cambia: lasciare presto Milano per trovare spazio altrove.