Sampdoria, Gabbiadini carico: messaggio ai compagni

SAMPDORIA GABBIADINI / Manolo Gabbiadini pronto a ripartire dalla Sampdoria. L'attaccante classe 1991 ha raccontato i motivi che lo hanno spinto a tornare in Serie A: "Quando parti, non pensi a un ritorno. Guardi avanti: però ci eravamo lasciati bene, ho sempre avuto un buon rapporto con i tifosi e la società. Quando si è presentata l’occasione, è stato facile.

Della Samp e di Genova conoscevo già tutto - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' -? Fisicamente sto bene, mi sto allenando con il gruppo, ed anche se non ho giocato, durante la pausa natalizia ero in Inghilterra e non mi sono fermato. Lì non c’è stata pausa del campionato. Poi, è chiaro, la scelta spetterà al mister".

GLI OBIETTIVI - "La Samp gioca a memoria. Tutti i giocatori sembrano sincronizzati, ed anche chi entra dalla panchina sa come muoversi. Sono rimasto impressionato. E poi, con questa bella tifoseria, si deve sognare in grande. Nazionale? Ho visto che Mancini convoca chi se lo merita. Il mio obiettivo è quello di potervi fare ritorno".

