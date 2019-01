FORMAZIONI JUVE MILAN HIGUAIN CHELSEA / Ora è ufficiale: Gonzalo Higuain non sarà titolare in Juventus-Milan. L'attaccante argentino, al centro di un caso per la sua assenza nella foto di gruppo questa mattina, verrà sostituito da Cutrone in Supercoppa e attende ora informazioni positive dai colloqui in corso tra Chelsra, Juventus e Leonardo.

Il direttore tecnico rossonero è rimasto in Italia proprio perché la trattativa è sempre più calda, anche sul fronte, obiettivo principale per la sostituzione del Pipita in rossonero.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. A disp.: Perin, Pinsoglio, Del Favero; De Sciglio, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Khedira; Bernardeschi, Kean. All.: Allegri.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. A disp.: Reina, Donnarumma A.; Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Strinic; Bertolacci, Mauri, Montolivo; Borini, Higuain. All.: Gattuso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui