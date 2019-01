CALCIOMERCATO INTER BRAZAO / L'Inter ha in pugno Gabriel Brazao. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, i nerazzurri hanno raggiunto una intesa col Cruzeiro - per una cifra complessiva intorno ai 2,5 milioni di euro - per il cartellino del portiere classe 2000.

