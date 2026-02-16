Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il colpo dell’estate sarà Salah, già decisa la destinazione dell’egiziano

Foto dell'autore

Mohamed Salah è pronto a salutare il Liverpool alla fine del campionato in corso con l’egiziano che è pronto a chiudere la sua lunga parentesi con i Reds. 

Mohamed Salah
Colpo Salah in arrivo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Attaccante che ha fatto la storia del Liverpool e della recente Premier League, l’egiziano è pronto a cambiare maglia all’età di 34 anni. A giugno, l’ex Fiorentina e Roma compirà 34 anni e per lui si apriranno le porte di un nuovo campionato.

Stando a quanto riportato da Teamtalk, Mohamed Salah appare sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, andando a firmare un contratto che lo renderà tra i calciatori più pagati al mondo. Resta da capire quello che chiederà il Liverpool per il suo cartellino considerato il fatto che l’ex giocatore della Roma ha un accordo con i Reds fino al giugno del 2027.

Per Salah potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento all’Al-Nassr, squadra che, alla fine del campionato in corso, potrebbe salutare Cristiano Ronaldo.

/7
689

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

3 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie