Il colpo dell’estate sarà Salah, già decisa la destinazione dell’egiziano

Mohamed Salah è pronto a salutare il Liverpool alla fine del campionato in corso con l’egiziano che è pronto a chiudere la sua lunga parentesi con i Reds.

Attaccante che ha fatto la storia del Liverpool e della recente Premier League, l’egiziano è pronto a cambiare maglia all’età di 34 anni. A giugno, l’ex Fiorentina e Roma compirà 34 anni e per lui si apriranno le porte di un nuovo campionato.

Stando a quanto riportato da Teamtalk, Mohamed Salah appare sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita, andando a firmare un contratto che lo renderà tra i calciatori più pagati al mondo. Resta da capire quello che chiederà il Liverpool per il suo cartellino considerato il fatto che l’ex giocatore della Roma ha un accordo con i Reds fino al giugno del 2027.

Per Salah potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento all’Al-Nassr, squadra che, alla fine del campionato in corso, potrebbe salutare Cristiano Ronaldo.