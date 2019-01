JUVENTUS MILAN SUPERCOPPA BANTI / L'Associazione Italiana Arbitri ha reso nota la designazione arbitrale per Juventus-Milan, match valido per la Supercoppa Italiana che si disputerà mercoledì alle ore 18.30 a Jeddah. La sfida sarà diretta da Luca Banti di Livorno.

Per Banti sarà il secondo Juventus-Milan in carriera, il precedente è l'1-0 per i bianconeri della stagione 2012-2013. Statistiche con lui favorevoli ai campioni d'Italia, che hanno raccolto 23 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il Milan invece ha un ruolino decisamente meno positivo: 7 vittorie, 10 pari e 8 ko. Banti ha già diretto la Juventus due volte in questa stagione, in occasione del 3-1 contro il Napoli e del 2-2 contro l'Atalanta. Secondo incrocio stagionale con il Milan, dopo l'1-1 in casa della Lazio.

