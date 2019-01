ROMA ENTELLA DI FRANCESCO / Domani la Roma scenderà in campo per gli ottavi di finale di coppa Italia contro la Virtus Entella. L'allenatore Eusebio Di Francesco a 'Roma Tv' ha parlato del match e delle condizioni della sua squadra: "Ho visto ottimi allenamenti, sono contento di come i giocatori hanno approcciato. Non saranno convocati El Shaarawy e Manolas, da valutare Florenzi.

Gli altri credo di averli a disposizione".

FORMAZIONE - Dubbio in attacco con Dzeko e Schick che si contendono una maglia: "Sto valutando entrambi, ora sono al 50%".

ENTELLA E COPPA ITALIA: "Hanno le qualità per stare in Serie B nonostante siano in C. Non vanno assolutamente sottovalutati. Per riuscirci servono, come stiamo facendo, allenamenti di ottimo livello e ad elevata intensità. La coppa Italia per noi è una competizione importante, lo è sempre stata, anche se l’anno scorso abbiamo fallito. Dobbiamo cercare di fare il meglio in ogni competizione".

2019 - Infine, le aspettative per il 2019: "Continuità, di rendimento e di prestazioni, che ci sono un po' mancate".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui