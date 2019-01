Calciomercato Milan, summit col Genoa: un nome caldo

CALCIOMERCATO MILAN GENOA BERTOLACCI / Il Genoa continua a lavorare per il ritorno di Andrea Bertolacci, centrocampista in uscita dal Milan.

Ieri, in occasione del match ditra i rossoneri e la, riporta 'Tuttosport', ci sarebbe stato un incontro tra le due dirigenze: allo stadio era presente infatti anche il dgassieme al capo scout. L'obiettivo è acquistare il calciatore (in scadenza di contratto a giugno) già in questa sessione invernale.