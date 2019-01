CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI BIRAGHI/ Il Napoli è a caccia di un esterno dalla buona propensione all'attacco. Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello di Manuel Lazzari, laterale della SPAL, per il quale i ferraresi chiedono fra i 20 e i 25 milioni di euro.

Non solo, stando infatti a quanto riportato da 'SkySport', gli azzurri starebbero pensando anche a Cristianocome possibile colpo di calciomercato . Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti invernale---> clicca qui!

L'ex terzino sinistro del Chievo, attualmente alla Fiorentina, rappresenterebbe un'alternativa in caso l'affare Lazzari non dovesse andare in porto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui