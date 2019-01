CALCIOMERCATO MANCINI BARELLA BALOTELLI CHIESA ZANIOLO / Il calcio italiano riparte in questo weekend dalla Coppa Italia, nel frattempo il calciomercato impazza. Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', parla degli uomini mercato in chiave azzurra e non solo.

somiglia a, ha tutto per crescere ancora di più - ha dichiarato - Se va via in un grande club, deve farlo per giocare sempre, non una volta sì e una no.è un trequartista che per forza atletica può esplodere a tutto campo, alladeve solo riprendersi dagli infortuni,ha bisogno di migliorare nella precisione e nel tiro: chieda consiglio a suo padre. Ho sentito, fisicamente è migliorato. Ha bisogno di giocare e di ritrovare il gol, non gli serve altro".

Dichiarazioni importanti, inoltre, sul tema razzismo. "Milan-Napoli a gennaio? Confido che quanto accaduto a Koulibaly non si verifichi di nuovo. Nel 2019 è assurdo. Se i giocatori si fermassero ai buu darebbero un segnale fortissimo, anche danneggiando il 99% degli spettatori per bene. I quali potrebbero fare la loro parte per isolare i razzisti. Non sono d'accordo con Salvini, non si può assolutamente minimizzare il problema".

