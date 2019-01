CALCIOMERCATO MILAN FUTURO ANDRE SILVA MENDES / Futuro in una grande per AndréSilva. L'attaccante di proprietà del Milan, che il Siviglia pare intenzionato a riscattare versando circa 40 milioni di euro nelle casse rossonere, è finito nel mirino delle big europee.

Per restare aggiornato su tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'agente del centravanti portoghese,, è intenzionato a portarlo in una grande squadra: 'Rai Sport' conferma l'interesse dellama i bianconeri non sono gli unici sulle sue tracce. Silva piace anche a

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui