Calciomercato Milan, Gattuso: "Higuain-Chelsea? Guardo la storia!"

CALCIOMERCATO MILAN HIGUAIN GATTUSO / La trattativa Chelsea-Milan-Higuain è calda ma non certo facile. Gennaro Gattuso - intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' - è tornato ha parlato del bomber argentino: "Higuain deve pedalare e dare il massimo. Fino ad oggi si è messo a disposizione. Ci sta che abbia più pressioni, io in questo momento devo guardare solo come si allena.

Quello che succederà vedremo...? Mi piace vedere la storia di ognuno. Se andiamo a vedere difficilmente prende giocatori di 31 anni, se succederà qualcosa di diverso non lo so... non mi interessa. Higuain è motivato, se non lo fosse domani non giocherebbe e invece lo farà dal primo minuto". Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI