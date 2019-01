FOTO CM.IT - Samp-Milan, da Higuain a Paqueta: sorrisi e concentrazione verso Genova

MILAN GEDDA HIGUAIN/ Il Milan ha lasciato Milano questo pomeriggio direzione Genova, dove domani affronterà la Sampdoria in Coppa Italia con la possibile sorpresa Paquetà dal 1’.

In questo senso il brasiliano è apparso concentrato, sin dalle primissime ore di questa trasferta nella quale sarà presente un Gonzalovisibilmente sereno e sorridente nonostante le insistenti voci delle ultime ore, che lo vogliono vicino al Chelsea. I rossoneri domani sera, intorno a mezzanotte, partiranno direttamente dalla città ligure destinazione, Arabia Saudita, con un volo charter che atterrerà alle 5:30 italiane, 7:30 locali. Il primo allenamento del Milan in terra araba è programmato per il pomeriggio di domenica, stessa cosa per la giornata di lunedì quando al termine della sessione pomeridiana una delegazione composta da 4/5 giocatori - Paquetà compreso - sarà impegnata in un evento con lo style sponsor. Martedì canonica conferenza stampa della vigilia con la rifinitura allo stadio mentre il rientro in Italia è previsto nella notte di giovedì.