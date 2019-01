COPPA ITALIA SAMPDORIA MILAN GIAMPAOLO / "Il Milan ha qualità e non credo sarà concentrato alla Supercoppa. Sono una squadra costruita per vincere, ma noi, in casa e in gara secca, ci giocheremo le nostre carte". Marco Giampaolo ci crede e suona la carica nella conferenza stampa che precede la sfida tra Sampdoria e Milan valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Ci sono tanti elementi positivi alla vigilia di questa partita: la squadra si è allenata bene, è un'occasione perché giochiamo in casa e spero di superare il turno.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

La partita di campionato persa a San Siro non conta più, dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento propositivo". Sulla probabile formazione: "Il turn-over non esiste. Non bisogna sminuire il valore dei calciatori e non si può stabilire chi è titolare e chi la riserva. Di sicuro domani giocherà? Spero di recuperarli da martedì.? Può essere contestualizzato nel nostro progetto. Per me è un attaccante vero e proprio. Cercheremo di farlo integrare al meglio in un ambiente che già conosce".