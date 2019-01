Calciomercato Juventus, Allegri frena su Ramsey

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI RAMSEY / Inevitabili domande di mercato per Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre Bologna-Juventus di Coppa Italia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Al tecnico bianconero è stato chiesto se avrebbe guardato, domani a ora di pranzocon chiaro riferimento a. Il livornese ha risposto spiazzando tutti: "Ho cinque centrocampisti bravi e in questo momento non ho bisogno di nessuno. Stiamo bene così". Una risposta che potrebbe indicare che la Juve non ha fretta di chiudere e che per il suo arrivo potrebbe aspettare anche giugno, o magari, semplice pretattica. Lo scopriremo nei prossimi giorni.