JUVENTUS DYBALA ISCO / La Juventus continua a tenere d'occhio la situazione di Isco. Il fantasista spagnolo è ai ferri corti con Solari e Florentino Perez, con un suo addio in estate al Real Madrid sempre più concreto. L'ex Malaga è un profilo che da tempi non sospetti intriga Fabio Paratici e Massimiliano Allegri, con i bianconeri pronti a sferrare l'offensiva in caso di rottura totale tra il numero 22 e i 'Blancos'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Se Isco la prossima estate dovesse davvero sbarcare a Torino, la Juve sarebbe costretta a sacrificare uno dei suoi gioielli nel reparto offensivo. E il maggiore indiziato a salutare la 'Vecchia Signora' potrebbe essere Paulo, che negli ultimi tempi ha occupato stabilmente la posizione di trequartista, la stessa che di solito ricopre lo spagnolo al Real. La 'Joya' ha attirato l'interesse in particolare dioltre all'dell'ex Ad bianconero Marotta, con la Juventus che di fronte ad un'offerta vicina ai 120 milioni di euro potrebbe dare il via libera alla cessione dell'argentino.