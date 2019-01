Calciomercato Juventus, sprint Paratici: pronta la beffa al Napoli

CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI KOUAME / La Juventus si inserisce nell'affare Kouame.

Nonostante ilsia ancora in vantaggio per l'acquisto del giovane attaccante del, riporta 'Tuttosport', nella giornata di ieri si è registrata un'avanzata dei bianconeri, i quali, tramite Fabioe la sua squadra di mercato facente base a Milano, hanno sondato il terreno con l’entourage dell’ivoriano. Tuttavia, il Napoli proverà a chiudere l'affare in tempi ristretti , considerando l'intesa coi rossoblu e col calciatore, che in azzurro dovrebbe percepire un ingaggio tra 1,5 e 1,7 milioni di euro a stagione.