CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DE JONG AJAX / Ultimatum di Frenkie de Jong nei confronti dell'Ajax. Secondo quanto riportato da 'Sport', il centrocampista classe 1997 ha chiesto all'entourage di risolvere il proprio futuro entro il prossimo 20 gennaio.

L'olandese 'avverte' così l'Ajax di voler conoscere la sua nuova squadra per la prossima stagione in meno di due settimane. Come anticipato da 'Calciomercato.it', il PSG è al momento in pole nella corsa al giovane talento. Più indietro il Barcellona e Juventus e Inter.

