CALCIOMERCATO INTER KARAMOH BORDEAUX / Il Bordeaux continua a 'corteggiare' Karamoh in vista della prossima estate. L'esterno di proprietà dell'Inter è in prestito secco al club francese, che punta però ad acquistare il giocatore a titolo definitivo.

Del classe 1998 ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Bordeaux Eric Bedouet, che ha nuovamente elogiato il francese: "Yann ha questo briciolo di follia che può portarci molto lontano. È in forma per mercoledì, ieri è entrato negli ultimi minuti. Ha preso una piccola botta, ma non dovrebbe essere nulla di grave".

