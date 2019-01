Calciomercato Inter, rinnovo Icardi: nuova 'frecciata' di Wanda Nara?

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO ICARDI WANDA NARA / "In generale accetto senza problemi le chiacchiere di tutti e senza problemi le lascio perdere". È questa la descrizione dell'ultimo post Instagram di Wanda Nara, accompagnata da una sua foto che 'zittisce' tutti.

La moglie e agente di Mauro Icardi, di rientro a Milano dopo le vacanze, torna ad essere piuttosto enigmatica sui social e molti tifosi l'hanno interpretato come una 'frecciata' dopo le tante critiche ricevute in seguito alla sua uscita pubblica sul rinnovo di 'Maurito'. A tenere banco in casa Inter, infatti, è la situazione legata al futuro del capitano nerazzurro. Come anticipato da 'Calciomercato.it', c'è infatti ancora distanza tra le parti per il rinnovo dell'attaccante.

