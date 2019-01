Calciomercato Juventus, incontro con il Parma: idea Kean?

CALCIOMERCATO JUVENTUS PARMA / Incontro in corso a Milano tra il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici e il collega del Parma Daniele Faggiano: il summit si sta svolgendo a Palazzo Parigi, sede bianconera a Milano e luogo deputato a diverse trattative di calciomercato della società piemontese.

Ultimi aggiornamenti sul calciomercato Juventus: CLICCA QUI

Il vertice potrebbe servire per uno scambio di idee su qualche giovane calciatore ma attenzione anche al possibile approccio del Parma per Moise Kean: il giovane attaccante finora ha trovato poco spazio nella squadra di Allegri e vorrebbe avere la possibilità di giocare di più, anche se i bianconeri sembrerebbero orientati a non cederlo. Ad ogni modo la formazione di D'Aversa è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e la soluzione Kean potrebbe anche mettere d'accordo tutte le parti in causa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui