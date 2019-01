Calciomercato Atalanta, rottura totale con Rigoni

CALCIOMERCATO ATALANTA RIGONI / Tra l'Atalanta ed Emiliano Rigoni siamo al gelo totale. Alla ripresa degli allenamenti dei bergamaschi, l'argentino non c'era, essendo rimasto in Sudamerica.

L'esclusione per scelta tecnica contro, a seguito della brutta prestazione contro il, ha causato la frattura definitiva con. L'attaccante non intende tornare a Bergamo. Ma le possibilità per lui sono poche. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', avendo giocato ad agosto una gara ufficiale con lo, può soltanto tornare al club precedente, oppure essere ceduto in campionati con calendarizzazione diversa da quella europea. Dunque, Mls, Cina o Brasile. Probabile, a questo punto, un ritorno in Russia.