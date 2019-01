Calciomercato Napoli, obiettivo Lobotka: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / Stanislav Lobotka non è mai scomparso dai radar del Napoli. La scorsa estate le parti erano d'accordo su tutto, ma la mancata intesa con il Celta Vigo sulle cifre del cartellino ha obbligato gli azzurri a rimandare l'affare. A distanza di pochi mesi, infatti, il dirigente dei campani ha riattivato il canale con il club spagnolo, proponendo un prestito in caso di partenza di Rog e Diawara. Immediata la replica degli iberici: per la cessione di Lobotka servono 25 milioni di euro. Ora c'è una fase di stallo.

Calciomercato Napoli, settimana decisiva per Rog

Prima sarà necessario capire il futuro dei due calciatori in uscita, ambiti da diversi club in Italia e all'estero con, però, poca liquidità immediata. Ecco perché il Napoli pensa di utilizzare anche uno tra Rog e Diawara come acconto per Chiesa, valutato ancora dalla Fiorentina circa 50-60 milioni di euro.

Sarà poi la settimana di Rog. In settimana il suo agente verificherà con il club azzurro le proposte di Fiorentina, Parma, Genoa e Schalke 04. Tuttavia, l'atteso arrivo di Kucka potrebbe modificare le esigenze dei ducali.

