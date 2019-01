Calciomercato Genoa, UFFICIALE: colpo Jandrei

CALCIOMERCATO GENOA UFFICIALE JANDREI / Un nuovo portiere per il Genoa che si è assicurata Jandrei, ora è ufficiale. È stata completata l'operazione per l'estremo difensore della Chapecoense che dopo aver salutato i tifosi via social è atteso in Europa per lavorare con la formazione di Cesare Prandelli in Spagna prima della ripresa della Serie A.

CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Nella notte, l'annuncio è arrivato direttamente dai canali ufficiali della società brasiliana: "Comunichiamo ai nostri tifosi che i negozioati che il coinvolgono il portiere Jandrei sono stati completati. Dopo intense conversazioni, le cessione del giocatore è stata completata e da questa stagione indosserà la maglia del Genoa. Ringraziamo Jandrei per il bel lavoro svolto qui alla Chape, sempre con etica, professionalità e dedizione. Vorrei augurare a Jandrei, a nome di tutto il Consiglio, un futuro di grande successo e con grandi risultati in questa nuova sfida". il messaggio del presidente Plinio David De Nes Filho. Su Calciomercato.it vi avevamo già anticipato i dettagli dell'affare Jandrei.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui