Calciomercato Juventus, si decide il futuro di Pjaca: quante offerte!

CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA / Attenzione agli sviluppi su Marko Pjaca per il quale si sta scaldando il calciomercato di gennaio. Il talento croato di proprietà della Juventus è un pallino del Dg della Fiorentina, Pantaleo Corvino, che vorrebbe tenerlo almeno fino al termine della stagione. Ma per l'allenatore Stefano Pioli è tutt'altro che un intoccabile e l'arrivo di Muriel, seppur in un ruolo leggermente differente, rischia di togliergli ulteriore spazio.

Per questo, scrive 'Tuttosport', a breve ci sarà un vertice tra le due società per definire il futuro dell'ex Dinamo Zagabria. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Perché su Pjaca, che Allegri riabbraccerebbe volentieri alla Juventus dopo l'infortunio di Cuadrado, si sono fiondati diversi club. C'è stato un sondaggio del Wolverhampton, quindi l'interessamento del Siviglia e, soprattutto, l'offerta del Fulham che ingolosisce. La squadra di Claudio Ranieri è fortemente interessata e la prospettiva di far cassa piace alla Juve.

