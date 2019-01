CALCIOMERCATO FIORENTINA RADOJA CELTA / La Fiorentina continua l'insegiumento a Nemanja Radoja, 25enne centrocampista serbo in scadenza di contratto con il Celta: i viola potrebbero prenderlo a giugno a parametro zero ma starebbero provando ad anticipare il suo arrivo in questa finestra di mercato invernale.

Come riferisce 'mundodeportivo.com', i dirigenti del club toscano avrebbero presentato un'offerta al Celta per Radoja ma la risposta spagnola sarebbe stata negativa. Si attende ora un rilancio dio il cambio di strategia della Viola con la trattativa soltanto con il calciatore per prenderlo in estate senza pagarne il cartellino.