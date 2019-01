SUPERCOPPA JUVENTUS MILAN ARABIA SAUDITA / Polemiche sulla Supercoppa italiana tra Juventus e Milan in programma a Gedda il prossimo 16 gennaio: al centro del dibattito la divisione dei settori dello stadio che ospiterà la sfida, con parti dedicate soltanto a uomini ed altre a cui potranno accedere anche le donne. Calciomercato.it ne ha parlato in esclusiva con Fabio Lopez, tecnico italiano che in passato ha guidato la primavera dell'Al-Ahli, squadra della città dove si disputerà la Supercoppa. L'allenatore ha parlato proprio della divisione dello stadio in settori singles e families che ha generato reazioni polemiche alle quali la Lega Serie A ha risposto in un comunicato: "Ci sono i settori famiglia dove possono andare le donne, anche da sole, e settori riservati solo agli uomini. E' una cosa legata alla cultura e alla religione del Paese. Succede lo stesso anche nei locali pubblici. Pochi locali ora stanno iniziando a far sedere uomini e donne nello stesso posto, quasi tutti hanno una divisione di genere. Ma non è una novità, è una cosa che c'è sempre stata e fa parte della loro religione.

Anzi, dall'anno scorso le donne hanno acquisito dei diritti come l'accesso agli stadi".

ARABIA SAUDITA - Lopez racconta la sua Arabia Saudita: "E' il Paese più bello dove ho vissuto tra tutte le esperienze che ho avuto. E' un Paese ricco, dove - magari per un'esagerazione estremista - c'è molto rispetto. Ci sono molte famiglie straniere che lavorano lì da venti-trenta anni senza alcun problema. Questa differenza di cultura la percepisce chi non conosce la loro mentalità, ma loro nascono con quel tipo di cultura. Poi per fortuna è iniziato un percorso di progresso, le donne hanno acquistato maggiori diritti, come guidare, andare allo stadio. I diritti di una donna devono essere come quelli di uomo. La cultura di una nazione deve essere conosciuta vivendoci non da lontano".

Supercoppa Juventus-Milan, Lopez: "Stadio all'avanguardia"

STADIO GEDDA - "La supercoppa si giocherà a Gedda dove ho anche allenato. Lo stadio è davvero all'avanguardia: quando lo vedrete rimarrete scioccati. Dimencatevi gli stadi italiani, è proprio un altro mondo".

CALCIO ARABO - Dalle polemiche per la Supercoppa al modo di vivere il calcio in Arabia Saudita: "E' molto seguito, sono tifosissimi. Seguono con passione le proprie squadre: se ne parla molto, è lo sport nazionale. Posso dire che guardano sempre le partite, anche nei locali: è come da noi, anzi forse è vissuto con ancora più passione. E' seguito anche il nostro campionato, magari lo era di più negli anni '90 ma il calcio italiano è pur sempre il calcio italiano all'estero".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui