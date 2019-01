CALCIOMERCATO INTER LAZIO MIRANDA LUIZ FELIPE/ Joao Miranda, difensore centrale dell'Inter, è in uscita dal club nerazzurro. Il brasiliano ex Atletico Madrid è stato accostato negli ultimi tempi a diverse squadre fra cui il Flamengo, che poi ha optato per Rodrigo Caio. Stando però a quanto riportato dal portale turco 'Haberturk', anche il Galatasaray si sarebbe inserito nella corsa per Miranda e non solo.

La squadra allenata da Terim infatti, avrebbe puntato il mirino anche su Luiz Felipe, giovane centrale difensivo della Lazio, ex Salernitana. Occhio anche alla questione Ozan Kabak. Il classe 2000 del Cimbom è sul taccuino di Piero Ausilio da tempo e un affare Miranda, potrebbe spianare la strada per il giovane talento turco.

