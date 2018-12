PARMA ROMA PELLEGRINI / Lorenzo Pellegrini torna in campo e illumina la scena.

Suo l'assist per Under, che permette alla Roma di blindare il risultato contro il Parma e di accorciare il distacco dal quarto posto. "Il mio infortunio è stato fastidioso - racconta a Dazn-, ho cercato di recuperare il prima possibile e sono stato fermo il doppio del tempo per via della ricaduta. Bello tornare così, è stato importante". Poi sul rientro di: "E' importante recuperare tutti, soprattutto giocatori come Daniele, fondamentali per questa squadra. Faccio i complimenti a Cristante, che è in crescita".

