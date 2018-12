CALCIOMERCATO JUVENTUS AUDERO SAMPDORIA / Ritorno al passato per Emil Audero: alle 12,30 il portiere, di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito alla Sampdoria sarà in campo nella sfida tra bianconeri e blucerchiati in programma all'Allianz Stadium di Torino per la 19a giornata di Serie A.

Ma quale sarà il suo futuro? Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport', Paratici e Osti potrebbero iniziare a confrontarsi già a gennaio, anche se ogni discorso sarebbe rimandato in ogni caso alla fine del campionato: la Samp intende prolungare il matrimonio con Audero e la Juve, teoricamente, appare disposta ad accettare un prolungamento dell’esperienza in Liguria del portiere.