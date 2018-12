Calciomercato Inter, Marotta sfida Monchi: c'è Hazard

CALCIOMERCATO INTER ROMA HAZARD / Tutti pazzi per Thorgan Hazard. Autore di una prima parte di stagione a dir poco convincente (12 gol e 7 assist in totale), il fantasista belga è da tempo finito nel mirino della Roma, ma Monchi non è sicuramente l'unico estimatore del calciatore. Sulle sue tracce negli ultimi mesi si è mosso anche l'Atletico Madrid, mentre in Inghilterra il Tottenham ha ricevuto il due di picche del Borussia Moenchegladbach proprio di recente.

Nonostante un contratto in scadenza nel 2020, il club tedesco non ha alcuna intenzione di perdere il calciatore a gennaio e valuta il 25enne almeno 35 milioni di euro. CLICCA QUI per seguire le ultime di calciomercato.

In Italia, però, il club giallorosso non è l'unico a monitorare la situazione. In cerca di rifnorzi offensivi per la prossima stagione, l'Inter ha messo nel mirino il fratello di Eden, con Beppe Marotta che ha accolto con favore la voglia del Borussia di rinviare l'eventuale cessione alla prossima estate, quando il club nerazzurro avrà quasi sicuramente maggiori margini di manovra per competere con le altre squadre.

