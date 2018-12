Juventus-Sampdoria, Ferrero come Nainggolan: "Lo prometto"

JUVENTUS SAMPDORIA FERRERO NAINGGOLAN - La Sampdoria è tra le squadre più in forma del campionato. Ma dopo le tre vittorie di fila, arriva lo scoglio più duro: la trasferta di Torino contro la Juventus capolista e imbattuta.

Una missione impossibile per la quale si può fare anche promessa fuori dal comune: "Ho i capelli lunghi e li ho sempre avuti, ma se battiamo la Juve me li taglio: me li faccio come Nainggolan - annuncia il patron biancoceleste Massimo Ferrero a 'Rai Radio Uno', prima di parlare di Quagliarella - E' come un uomo che non finisce mai, un vero Highlander".