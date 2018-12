Calciomercato Crotone, Oddo a rischio esonero

CALCIOMERCATO CROTONE ODDO PANCHINA ESONERO / Si fa sempre più complicata la posizione di Massimo Oddo sulla panchina del Crotone. I calabresi sono stati battuti anche questa sera con un netto 3-0, dallo Spezia, certificando la crisi di una squadra che non sa più vincere.

Con l'arrivo dell'ex Pescara sono stati solamente due i punti conquistati in sette partite. Per restare aggiornato con tutte le news sul calciomercato CLICCA QUI . Il Crotone è in piena zona retrocessione e l'esonero di Oddo si fa sempre più probabile.