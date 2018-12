Milan-Spal, out il più atteso: l'annuncio sui social

MILAN SPAL TEGOLA LAZZARI / Milan-Spal perde uno dei suoi protagonisti più attesi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A 'San Siro' non ci sarà Manuel: l'esterno, uscito malconcio durante la sfida contro l'Udinese, ha accusato una distorsione alla caviglia, che lo terrà fuori per l'ultima partita dell'anno. E' stato lo stesso calciatore, tra i più importanti nella rosa di Semplici, ad affermarlo su Instagram: "Grazie a tutti per i messaggi, tornerò dopo la sosta". Lazzari era certamente il calciatore della Spal più atteso, avendo grande mercato in Italia e all'estero.