BOLOGNA LAZIO INZAGHI/ Conferenza stampa della vigilia per Simone Inzaghi e la sua Lazio che sfideranno il Bologna di suo fratello, Filippo: "Sarà emozionante. Ci siamo già sfidati da giocatori ma farlo da allenatori, per giunta in Serie A, sarà davvero bello per noi e per i nostri genitori. Domani servirà giocare una grande partita, ma l'abbiamo preparata al meglio".

Aggiunge: "Non credo che la partita di domani sia decisiva per il suo futuro in panchina.

Filippo trascinerà il Bologna alla salvezza".

Su Luis Alberto: "Si è allenato tutti i giorni e ci sarà, sta bene. Anche Lucas Leiva ha fatto uno spezzone contro il Cagliari ed è un elemento molto importante per noi".

Discorso differente per Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile: "Entrambi si sono allenati solo oggi e dovrò valutare se farli scendere in campo o meno. In ogni caso abbiamo delle alternative importanti".

Sul piazzamento in classifica: "Dovremo stare sempre molto concentrati. Se hai delle ambizioni non puoi soltanto guardarti indietro ma devi vedere anche a chi ti sta davanti, e l'Inter sta rallentando, cosa che noi non possiamo permetterci".

