Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: ceduto Olivera

CALCIOMERCATO FIORENTINA MAXI OLIVERA - Maxi Olivera riparte dal Paraguay.

Il 26enne terzino sinistro uruguaiano, mai impiegato dain questa stagione, è stato ceduto dallain prestito con diritto di riscatto all'Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Olimpia di Asuncion, squadra che partecipa alla Prima Divisione Paraguaiana per la cessione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del calciatore Maximiliano Olivera. Il Calciatore è già partito per il Paraguay per effettuare le visite mediche".

