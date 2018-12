Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>LAZIO-CAGLIARI LUCAS LEIVA / Nuova tegola per Simonein vista di: l'allenatore biancoceleste dovrà rinunciare a, alle prese con un nuovo infortunio. Il centrocampista brasiliano, che ha saltato nove delle ultime dieci partite per un problema agli adduttori, ha concluso anzitempo l’allenamento di questo pomeriggio a Formello. Dopo una parte atletica con scatti, possesso palla e partita a campo ridotto, si è fermato nel corso della fase tattica finale. Stando a quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', l'obiettivo è quello di averlo disponibile per la trasferta di Bologna del 26 dicembre.