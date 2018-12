CALCIOMERCATO INTER MILAN PSG CHELSEA ICARDI CAVANI HIGUAIN MORATA / Bomber in aria di trasloco, che potrebbero dunque cambiare squadra nella prossima estate. In Serie A come all'estero, i nomi sono tanti e pure importanti. Da Mauro Icardi a Gonzalo Higuain, da Edinson Cavani ad Alvaro Morata fino a Lukaku e Benzema: ecco il focus di Calciomercato.it sui principali attaccanti d'Europa con la valigia in mano o quasi.

Calciomercato, Icardi e Higuain: addio a Inter e Milan? Occhio pure a Immobile...

Parlando di bomber, non si può evitare di fare il nome di Icardi. L'argentino è sempre più decisivo sul campo e al centro dei riflettori fuori 'grazie' a sua moglie nonché agente Wanda Nara. Le sue esplosive dichiarazioni - "L'Inter voleva mandarlo alla Juventus, è stato sempre Mauro a dire di no e a rimanere" - hanno scatenato un putiferio. Il club nerazzurro l'ha presa malissimo e ieri, per bocca prima del direttore sportivo Ausilio e poi del neo amministratore delegato Marotta (stamane ci ha pensato anche a Zanetti), ha seccamente smentito l'intenzione di cederlo ai bianconeri ribadendo la voglia di rinnovare e adeguare al rialzo il suo contratto in scadenza nel 2021. Lo 'scontro', però, rischia di rovinare per sempre il rapporto tra le parti, inducendo Suning a privarsi del suo numero 9, oltre che 'simbolo', nel calciomercato Inter dell'estate che verrà.

La clausola da 110 milioni di euro, valida per l'estero e soprattutto dall'1 al 15 luglio, non sarebbe del resto un ostacolo insormontabile per le potenziali pretendenti al suo cartellino,in primis, senza dimenticare il Paris Saint-Germain.

Il valzer delle punte va fortissimo a Milano, visto che sulla sponda opposta tiene banco il brutto momento di Gonzalo Higuain (7 gol finora), con il Milan che pare propenso a non esercitare il diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Nemmeno il 'Pipita' avrebbe voglia di proseguire la sua avventura in rossonero, l'idea di ricongiungersi con Sarri al Chelsea è sempre viva anche se da quelle parti sono molto restii a legarsi con calciatori che hanno superato i 30 anni. La 'patata bollente', nel caso, sarà della Juventus, proprietaria del suo cartellino. Non si può escludere che il suo erede in rossonero, stando alle ultime di calciomercato Milan, possa essere quel Ciro Immobile già 'sondato' dai vecchi dirigenti Fassone e Mirabelli. Il bomber napoletano è blindato alla Lazio, ma Lotito non considera nessuno incedibile a fronte di una offerta importante. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI.

Calciomercato, da Morata a Lukaku: i bomber in orbita Serie A

Possibili partenti, per non dire certi, sono poi Piatek del Genoa, Simeone della Fiorentina e Schick della Roma. Occhio, infine, pure a Milik del Napoli, con il 'sogno' degli azzurri per l'attacco rappresentato ancora dal grande ex, Edinson Cavani. L'uruguaiano può lasciare davvero il Paris Saint-Germain in estate, tuttavia il suo ritorno a Napoli è sempre dall'ingaggio da circa 12 milioni a stagione e i rapporti tutt'altro che idilliaci con il patron Aurelio De Laurentiis. Il valzer delle punte all'estero parte dal 'Matador' per proseguire in Spagna - questa può essere l'ultima stagione di Benzema al Real Madrid - e finire in Inghilterra, dove almeno tre grandi attaccanti potrebbero salutare i rispettivi club: Alvaro Morata il Chelsea (occhio al Milan), Harry Kane il Tottenham (l'inglese è il primo obiettivo di Florentino Perez) e Romelu Lukaku il Manchester United. Il belga è appena passato nella 'scuderia' di Federico Pastorello e ciò può essere visto come un primo importante passo verso la Serie A. Potrebbe farci un pensierino la Juventus, considerato che ai bianconeri manca un centravanti 'classico'.

