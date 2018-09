CALCIOMERCATO SERIE A GIOIELLI FIORENTINA / "Hanno offerto cifre incredibili per lui e altri nostri gioielli". Parole e musica di Andrea Della Valle in riferimento a Chiesa e non solo. L'esterno classe 1997 e figlio d'arte, infatti, non è l'unico giovane talento che si sta mettendo in mostra con la maglia viola. Una sorta di marchio di fabbrica per la formazione che quest'anno vanta l'età media più bassa del campionato: appena 23,45 anni. Una media che si è abbassata grazie anche ai recenti arrivi di Gerson e Pjaca, il cui futuro potrebbe però non essere duraturo in Toscana viste le formule di acquisto (prestito secco per il brasiliano, diritto di riscatto fissato a 20 milioni per il croato).

Calciomercato Serie A, da Milenkovic a Simeone: quanti giovani d'oro

Ma, oltre loro, sono presenti altri baby profili di proprietà che fanno gola alle nostre big.

Immediatamente alle spalle di Chiesa c'è un suo coetaneo che nelle scorsi mesi è stato al centro dei rumors di calciomercato. Si tratta di Nikola Milenkovic, centrale serbo che è finito nelle mire della Juventus, sempre molto sensibile ai talenti della formazione gigliata nonostante una rivalità molto accesa tra le tifoserie. Salendo di reparto troviamo Jordan Veretout che, dopo un'ottima stagione di esordio, ha dimostrato di essere pronto per il salto di qualità. Inter e Milan sono alla ricerca di rinforzi a metà campo e potrebbero dare vita ad un derby di mercato per il francese. In attacco il nome da cerchiare col rosso è sicuramente quello di Giovanni Simeone, altro figlio d'arte, arrivato alla sua terza stagione in Italia e con 27 gol già alle spalle: un'ipotesi romantica sarebbe quella nerazzurra, che permetterebbe al giocatore di ripercorrere le orme del papà, magari vestendo inizialmente i panni di vice Icardi. Ma attenzione alla situazione di Mertens: se il belga dovesse lasciare il Napoli, De Laurentiis potrebbe anche bussare alla porta dei Della Valle. E stavolta non per Chiesa.