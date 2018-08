CALCIOMERCATO MILAN MILINKOVIC-SAVIC / Da 'pazza' idea ad obiettivo concreto: Calciomercato.it vi ha tenuto continuamente aggiornati in questi giorni sul fronte Milinkovic-Savic in casa Milan. In tempi non sospetti, a inizio agosto, vi avevamo anticipato dell'intenzione del Milan di provare a mettere le mani su Milinkovic-Savic, tra i protagonisti assoluti di questa sessione estiva 2018 di mercato.

Una pista complicata, ma battuta con decisione da, che in conferenza stampa pochi giorni fa ha confermato l'interesse per il centrocampista della: "E' un giocatore fortissimo che ci piace molto, ma non rientra nei nostri parametri".

Trattare con Lotito non è impresa facile, soprattutto alle condizioni economiche proposte dal Milan nei giorni scorsi per l'acquisto di Milinkovic-Savic: prestito oneroso a 40 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 55 milioni e l'aggiunta di due contropartite per il club biancoceleste. Il via libera dalla Capitale non è arrivato ma la situazione sull'asse Milano-Roma, a una manciata di giorni dalla chiusura ufficiale del mercato (venerdì 17 agosto), resta in evoluzione. Il Real Madrid, intanto, resta vigile, desideroso di mettere a segno un grande colpo (continua a piacere anche Eden Hazard). Nell'eventualità di una permanenza a Roma, infine, per Milinkovic-Savic ci sarebbe un rinnovo del contratto all'orizzonte.